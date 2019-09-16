رئيس الرجاء يكشف سبب عدم ترشحه لمنافسة الناصيري على رئاسة العصبة الاحترافية

قال جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن اختياره عدم الدخول في المنافسة على رئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبالتالي إفساح المجال أمام رئيس الوداد، سعيد الناصيري، راجع إلى “مبادئه” وظروف الفريق الأخضر.

وقال الزيات، في تصريحات لوسائل الإعلام، بعد أشغال الجمع العام، الذي أقيم اليوم في الصخيرات، وأسفر عن إعادة انتخاب النصيري، إنه “اختار عدم التقدم بترشجه لسببين إثنين، الأول يتمثل في إيمانه بمبدأ أن رئيس نادي لا يمكنه أن يشغل في الآن نفسه منصب رئيس العصبة، ثم لكون هدفه الأول منصب على معالجة مشاكل الرجاء، التي مازالت قائمة”.

وتم اليوم الإثنين، انتخاب سعيد الناصيري، رئيسا للعصبة، لولاية ثانية على التوالي، وذلك خلال أشغال الجمع العام، الذي أقيم ظهر اليوم، بقصر المؤتمرت بمدينة الصخيرات، بحضور ممثلين عن أندية النخبة.

وقد حصل الناصيري، الذي أثار الكثر من الجدل، بسبب البرمجة، في ولايته السابقة، على 37 صوتا، مع العلم أن لائحته كانت هي الوحيدة المنافسة في سباق الترشح لرئاسة العصبة الاحترافية، التي تم إحداثها من أجل السهر على تسيير منافسات بطولة النخبة.