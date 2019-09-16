احتلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، وفق ترتيب 2020 لأفضل الجامعات عبر العالم “ذو تايمز هاير إديوكايشن”.
وتموقعت الجامعة ما بين الرتبتين 601 و 800 على الصعيد الدولي، تليها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الخامس بالرباط، التي حلت خلف الرتبة 1001.
وقالت الجامعة في بلاغ إن هذه النتيجة “تزكي التزام المؤسسة تجاه معايير الامتياز واستثمارها في تطوير البحث العلمي والابتكار” مضيفة أنها تراهن على البحث وجودة التكوين من أجل التموضع ضمن الجامعات الأولى وطنيا ودوليا.
وأكدت الجامعة على لسان رئيسها رضوان المرابط، أنها تتطلع خلال السنوات القادمة إلى احتلال موقع طليعي ضمن أكبر عشرين جامعة في إفريقيا.
وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله التي تأسست عام 1975، اثنتي عشر مؤسسة للتعليم العالي، ومجمعا للابتكار. وتتوزع هذه المؤسسات على أربع مواقع جامعية هي أكدال- فاس، سايس- فاس، بنسودة- فاس وتازة. ويجري العمل على إنشاء موقع جديد بتاونات.
وبرسم الموسم الجامعي 2020- 2019، قد يبلغ عدد المسجلين الجدد أزيد من 21 ألف طالب، أي حوالي 25 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة. ويرتقب أن يرفع هذا الرقم عدد الطلبة إلى ما يزيد على 85 ألف طالب.
كانت هذه تفاصيل خبر تصنيف لأفضل الجامعات يضع “سيدي محمد بن عبد الله” في الرتبة 601 عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.