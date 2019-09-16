مستجدات مثيرة في قضية الكوميدي عبد الفتاح جوادي..سراح وسحب جواز

قررت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، تمتيع الكوميدي عبد الفتاح جوادي، بالسراح المؤقت.
وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن عبد الفتاح جوادي، خريج برنامج “كوميديا”، والمتهم باغتصاب شابة فرنسية، تمنع عليه مغادرة مدينة غرونوبل، بعد مصادرة جواز سفره، من طرف السلطات الفرنسية.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن يعرض عبد الفتاح جوادي، على أنظار المحكمة يوم 18 أكتوبر المقبل.
وكانت السلطات الفرنسية، اعتقلت الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي، في مدينة غرونوبل، بتهم تتعلق باغتصاب شابة فرنسية.
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