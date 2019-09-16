82 مليار في ظرف سنة تقريبا.. الجامعة تكشف عن مجموع مصاريفها

هكشف التقرير المالي للجامعة الملكية لكرة القدم، على هامش أشغال الجمع العادي، الذي احتضنه القصر الدولي للمؤتمرات، بالصخيرات، عن ميزانية ضخمة صرفتها جامعة اللعبة، خلال الفترة ما بين شهر يوليوز 2018، و30 يونيو 2019.

وبلغت مجموع مصاريف الجامعة خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 82 مليار سنتيم، توزعت بين 198 مليون درهم للمنتخبات الوطنية، و44 مليون درهم للإدارة التقنية، فضلا عن 26 مليون درهم في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

من جهة أخرى أكد رشيد الطالبي العالمي، أثناء مداخلته أن 13 فريقا في البطولة الاحترافية، حصل على ترخيص من الوزارة الوصية للتحول إلى شركة، على أن يحصل فريقان آخران على الترخيص ذاته في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يقوما بتصحيح وثائقهما.

واستثنى الطالبي العلمي فريق الجيش الملكي، باعتباره ينتمي إلى مؤسسة عسكرية، مشيرا في الوقت نفسه أن 127 جمعية رياضية من أصل 130، حصلت على الترخيص بعد ملائمة قوانينها لقانون التربية البدنية والرياضة الجديد 09/30.