في خطوة مفاجئة وبعد 10 سنوات زواج..عكرود تنفصل عن الممثل محمد مروازي

أعلنت الممثلة المغربية، سناء عكرود، اليوم الاثنين، عن خبر طلاقها من الممثل المغربي، محمد مروازي.

ونشرت سناء عكرود، تدوينة على حسابها الرسمي على موقع “الأنستغرام”، قالت فيها: “منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة، وشراكة إنسانية، وعملية حقيقية، أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة”.

وأضافت سناء عكرود في التدوينة ذاتها، “سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل. ولم أكن لأجد أفضل منه، أبا لأولادنا، زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث”.

وأوضحت عكرود، في تدوينتها، أن “إنهاء رابط الزواج، جاء بعد تفكير هادئ، وعميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق، والسند لبعضنا البعض، ولأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد”، بحسب تعبيرها.

وتفاعل محبو سناء عكرود مع خبر طلاقها، معبرين عن أسفهم لذلك. ويشار إلى أن سناء عكرود لم تكشف عن أسباب طلاقها مع الممثل محمد مروازي.