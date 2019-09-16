خسارة بيتية قاسية لأبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أبناء اللد بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل أشكلون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا (0-0)، وبالرغم من وصول الفريق اللداوي إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بواسطة لاعبه، بن بن يائير، ثم في الدقيقة 68 اقتنص الفريق الضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 79 أضاف الهدف الثاني قبل أن يحسم المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 83.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 6 نقاط وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق اللداوي في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه هبوعيل أم الفحم يوم 23 من الشهر الجاري.