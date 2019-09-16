النقب: مصرع فتى متأثرا بجراحه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مساء اليوم الإثنين، الفتى فراج سليمان الغنامي، من قرية أبو قرينات في النقب، متأثرا بالجراح التي أُصيب بها أمس الأحد، جرّاء تعرضه لحادث دهس.

وأعلن مستشفى سوروكا وفاة الغنامي (16 عاما) بعد فشل عمليات جراحية أُجريت له بعد إدخاله إلى قسم العلاج المكثف حتى إعلان وفاته الليلة.

وكانت قد اصطدمت مركبة بالفتى في شارع 25 قرب مفرق عرعرة النقب.

وكان الفتى المرحوم طالبا في الصف العاشر في ثانوية أبو قرينات.