القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مساء اليوم الإثنين، الفتى فراج سليمان الغنامي، من قرية أبو قرينات في النقب، متأثرا بالجراح التي أُصيب بها أمس الأحد، جرّاء تعرضه لحادث دهس.
وأعلن مستشفى سوروكا وفاة الغنامي (16 عاما) بعد فشل عمليات جراحية أُجريت له بعد إدخاله إلى قسم العلاج المكثف حتى إعلان وفاته الليلة.
وكانت قد اصطدمت مركبة بالفتى في شارع 25 قرب مفرق عرعرة النقب.
وكان الفتى المرحوم طالبا في الصف العاشر في ثانوية أبو قرينات.
كانت هذه تفاصيل خبر النقب: مصرع فتى متأثرا بجراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.