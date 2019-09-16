البحرية الليبية: إنقاذ 300 مهاجر شمال طرابلس

طرابلس ـ د ب أ: أفادت البحرية الليبية، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 300 مهاجر غير قانوني الجمعة الماضية. وفي بيان صحفي نشر مساء أمس الاول، أفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بأن بلاغا واردا دفع الزورق فزان للبحث عن 3 قوارب مطاطية موجودة على أبعاد مختلفة (80 ميلا، 55 ميلا، 44 ميلا على التوالي) شمال شرق طرابلس. وأشار المكتب إلى أن المهاجرين ينتمون لجنسيات مختلفة “لم يسمها”، وأن من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا نقلهم جميعا فجر السبت الماضي لنقطة إنزال حرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمراكز ايواء: طريق السكة، وجنزور. يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط بحثا عن ظروف حياة افضل.

من جهة اخرى، قالت الشرطة الإيطالية إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص لاتهامهم بإدارة مركز احتجاز مهاجرين في ليبيا، يتعرض فيه المحتجزون للاغتصاب والقتل والتعذيب. وأوضحت الشرطة في بيان أنه جرى احتجاز الضحايا في قاعدة جوية سابقة في مدينة الزاوية، على بعد 40 كيلومترا غرب طرابلس، حيث عانوا من ” انتهاكات وأعمال وحشية ممنهجة”. ويشار إلى أن المتهمين أنفسهم من المهاجرين الذين وصلوا جزيرة لامبدوسا الإيطالية، وجرى نقلهم لاحقا لمركز مهاجرين في صقلية، حيث تم اعتقالهم.

ويواجه المتهمون”22عاما”و”24 عاما” و”26 عاما” اتهامات تشمل العضوية في عصابة جريمة منظمة وتهريب البشر والاغتصاب والقتل. ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن جنسياتهم. ونشرت الشرطة مقتطفات من أقوال الضحايا الذين ساعدوا في التحقيقات التي قادها ممثلو الادعاء في باليرمو. وقال أحد الضحايا” جميع السيدات اللاتي كن معنا، بمجرد أن يدخلوا المركز، يتم اغتصابهن بصورة متكررة وممنهجة بواسطة ليبيين اثنين وثلاثة نيجيريين يديرون المنشأة”.