تونس: سعيد والقروي يتصدران الانتخابات الرئاسية .. ونسبة المشاركة 45 %

تونس ـ وكالات: أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات الرئاسية التونسية تقدم المرشح قيس سعيد بـ19 في المئة من الأصوات، يليه المرشح نبيل القروي بنحو 15 في المئة، ثم عبد الفتاح مورو على 13.1 في المئة. وأوضحت النتائج المعلنة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح امس الاثنين، بعد فرز 27 في المئة من محاضر الفرز في مكاتب الاقتراع داخل وخارج تونس إلى تقدم المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بنسبة وصلت إلى 19 في المئة، بحصوله على أكثر من 176 ألف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج تونس.

من جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 02ر45 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وأوضح بافون أن النتائج الجزئية في الولايات سترد تباعا وسيتم في أعقابها الإعلان عن النتائج الأولية.

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