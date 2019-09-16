احباط محاولة لتهريب الكاز في الانبار 'صور'

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اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن احباط محاولة لتهريب الكاز في الانبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بناءا على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي، وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة العقيد محمد بلاد البديري من خلال المعلومات المتوفرة بوجود كراج خاص بتهريب المنتوجات النفطية، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة".
واضافت انه "تم مداهمة الكراج وضبط عدد من الصهاريج معدة للتهريب وعدد من الخزانات التي تحوي مادة الكازويل"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهم الى الجهات المختصة".
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