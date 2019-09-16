الكشف عن الزي الرسمي للقوة الجوية خلال الموسم الجديد

رياضة 2019-09-16 | 22:48 426 مشاهدة كشف نادي القوة الجوية بكرة القدم عن قميصه الجديد بعد التعاقد مع شركة أديداس الالمانية لتجهيز النادي للموسم الجديد. وتم الكشف عن الزي الرسمي للصقور حيث سيكون القميص الأساسي الخاص بالفريق باللون الأزرق كما هو معتاد أما بالنسبة للقميص الإحتياطي للفريق فسيكون باللون الأصفر. فيما سيرتدي حارس المرمى القميص البرتقالي اما القميص الاحتياط فسيكون باللون الرصاصي.

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