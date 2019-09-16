2019-09-16 | 22:27
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دعت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي تراخيص الاندية، المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، مراجعة اللجنة في الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء، الموافق 2019/9/18، لغرض الحصول على كتاب منح الرخصة من عدمها.
واضاف ان "اللجنة تدعو ايضا اندية، الكهرباء والحدود ونفط الوسط، لإيجاد ملاعب بديلة عوضا عن ملعب التاجي والملعب الثاني لملعب النجف الدولي، وذلك بسبب عدم حصولها على التقييم الفني المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التراخيص تطالب ثلاثة اندية باختيار ملاعب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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