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لجنة التراخيص تطالب ثلاثة اندية باختيار ملاعب جديدة

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2019-09-16 | 22:27

لجنة التراخيص تطالب ثلاثة اندية باختيار ملاعب جديدة

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دعت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي تراخيص الاندية، المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، مراجعة اللجنة في الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء، الموافق 2019/9/18، لغرض الحصول على كتاب منح الرخصة من عدمها.
وقال رئيس اللجنة، محمد العبودي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة دعت ممثلي التراخيص في الاندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لغرض تسلم كتب الرخصة من عدمه".

واضاف ان "اللجنة تدعو ايضا اندية، الكهرباء والحدود ونفط الوسط، لإيجاد ملاعب بديلة عوضا عن ملعب التاجي والملعب الثاني لملعب النجف الدولي، وذلك بسبب عدم حصولها على التقييم الفني المطلوب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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