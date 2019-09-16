لجنة التراخيص تطالب ثلاثة اندية باختيار ملاعب جديدة

وقال رئيس اللجنة، محمد العبودي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة دعت ممثلي التراخيص في الاندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لغرض تسلم كتب الرخصة من عدمه".

واضاف ان "اللجنة تدعو ايضا اندية، الكهرباء والحدود ونفط الوسط، لإيجاد ملاعب بديلة عوضا عن ملعب التاجي والملعب الثاني لملعب النجف الدولي، وذلك بسبب عدم حصولها على التقييم الفني المطلوب".