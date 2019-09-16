محافظة بغداد : اسماء الفائزين في قرعة تربيات الكرخ ستعلن غدا الثلاثاء

اعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن انتهاء مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة من القرعة التي جرت اليوم لاختيار المتقدمين للتعيين.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اسماء الفائزين في القرعة العلنية التي جرت اليوم باشراف ومتابعة ميدانية من قبل محافظ بغداد فلاح الجزائري ومدراء التربية واعضاء مجلس المحافظة واللجنة المركزية والفرعية ستعلن غدا الثلاثاء في الموقع الالكتروني الرسمي لمحافظة بغداد والمديريات على الويب سايت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة ان "قرعة اليوم شملت (موظف خدمة، سائق، حارس ليلي، حرفي، كاتب الطابعة)".

واضافت ان "ملف تعيينات التربية سيتم حسمه وإعلان جميع الفائزين للمتقدمين للتعيين ولجميع الاختصاصات قبل بدء العام الدراسي الجديد".