الموسوي يؤكد جاهزية ملاعب الشعب وكربلاء والمدينة الرياضية وميسان والكفل للموسم الجديد

2019-09-16 | 21:44
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أكد المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، طالب جابر الموسوي جاهزية ملاعب الشعب وكربلاء والمدينة الرياضية وميسان والكفل ،لأستقبال مباريات الدوري الكروي للموسم الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الملاعب على أتم الجاهزية من النواحي كافة وبكل مرافقها، لا سيما بعد أكمال أعمال التأهيل والصيانة التي شهدتها في الفتره الماضية تحضيراً للدوري، واليوم هي جاهزة لمباريات الجولة الأولى من المسابقة المحلية".
وشدد على أن "يكون هناك تعاوناً كبيراً من قبل الأندية ،التي ستضيف مبارياتها ملاعب الوزارة ،في الأهتمام بالملاعب خاصة بعد المباريات من ناحية حافظ على عليها من جانب النظافة وحث الجماهير على الحفاظ عليها".
وشدد على أن "يكون هناك تعاوناً كبيراً من قبل الأندية ،التي ستضيف مبارياتها ملاعب الوزارة ،في الأهتمام بالملاعب خاصة بعد المباريات من ناحية حافظ على عليها من جانب النظافة وحث الجماهير على الحفاظ عليها".
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