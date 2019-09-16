الموسوي يؤكد جاهزية ملاعب الشعب وكربلاء والمدينة الرياضية وميسان والكفل للموسم الجديد

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الملاعب على أتم الجاهزية من النواحي كافة وبكل مرافقها، لا سيما بعد أكمال أعمال التأهيل والصيانة التي شهدتها في الفتره الماضية تحضيراً للدوري، واليوم هي جاهزة لمباريات الجولة الأولى من المسابقة المحلية".



وشدد على أن "يكون هناك تعاوناً كبيراً من قبل الأندية ،التي ستضيف مبارياتها ملاعب الوزارة ،في الأهتمام بالملاعب خاصة بعد المباريات من ناحية حافظ على عليها من جانب النظافة وحث الجماهير على الحفاظ عليها".