انتهاء حصيلة تفجير باب الشيخ عند خمسة جرحى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حصيلة تفجير منطقة باب الشيخ انتهت عند خمسة جرحى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة انفجار العبوة الناسفة في منطقة باب الشيخ ببغداد، انتهت عند خمسة جرحى".
واضاف انه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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