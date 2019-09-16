المغادرون إدارة ترامب.. من كيلي إلى بولتون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي الذي سكن البيت الأبيض منذ فوزه بالمنصب في 20 يناير/كانون الثاني 2017، أقال العديد من المسؤولين في إدارته.

كبير موظفي البيت الأبيض

الجنرال جون كيلي كان أول عهد له بالسياسة مع إدارة ترامب؛ حيث تم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي ثم كبيرا لموظفي البيت الأبيض.

وفي نهاية العام الماضي أجبر كيلي على مغادرة البيت الأبيض بسبب كتابه عن ترامب الذي يحمل اسم "الخوف: ترامب في البيت الأبيض".

وزير العدل

نوفمبر/ تشرين الثاني أصدر ترامب قرارًا بإقالة جيف سيشنز، بسبب خلاف حول التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

وفقد ترامب الثقة في وزير عدله بعد أن نأى سيشنز بنفسه عن مهمة التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولي التحقيق.

وقال سيشنز في خطاب استقالته: "سيدي الرئيس، بناء على طلبك أقدم استقالتي".

رئيس وكالة حماية البيئة

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سكوت بروت غادر منصبه بعد قرار ترامب إقالته في يوليو/تموز 2018 بعدما أنفق أكثر من 58 ألف دولار، من الأموال العامة، على رحلات جوية باهظة الثمن.

مستشار الأمن القومي

هربرت مكماستر، انتقده ترامب عندما قال في منتدى بألمانيا إن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 أمر لا يقبل الجدل.

وغرد ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "لقد نسي الجنرال ماكماستر أن نتائج الانتخابات لم تتأثر أو تتغير بأي تدخل".. وتمت إقالته في مارس/آذار 2018

وزير الخارجية

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الذي أقاله ترامب في مارس/آذار 2018 بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران.

وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".

وزير الصحة

توم برايس، أجبر على تقديم استقالته بعد ورود تقارير عن استخدام طائرات خاصة في مهام عمله، وتخطت تلك الرحلات ما يقرب من 400 ألف دولار.