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رويترزالإثنين 2019/9/16 11:43 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الإثنين، إن بلاده تعمل مع الشركاء الدوليين لبحث رد فعال على هجوم أرامكو.
وأكد هنت في تغريدة له، أنه أجرى اتصالات هاتفية بوزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وولي العهد السعودي لبحث الوضع بعد الهجوم على معملين لشركة أرامكو.
وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: نعمل مع الشركاء الدوليين للرد على هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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