عبدالله بن زايد يستقبل وزيرا ألمانيا ومسؤولا بالخارجية البريطانية

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، نيلس أنين وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية في ألمانيا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيلس أنين مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

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من جانبه، أكد نيلس أنين الحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.

كما استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه أكد ريتشارد مور أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وراسخة وهناك حرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.