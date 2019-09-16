القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: ترامب يتعهد بدعم الحلفاء في الشرق الأوسط بعد هجوم أرامكو، والتحالف العربي: الهجوم على أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية، مصدر: مخطط إرهابي برعاية "الوفاق" لمهاجمة الجنوب الليبي، و21 قياديا وعضوا.. الاستقالات تضرب حزب أردوغان، والقروي.. "سجين" يهزم الإخوان في رئاسة تونس.
أما في الاقتصاد فتطالعون: وزير الطاقة الأمريكي: جهود "خبيثة" لإيران في سوق النفط، وغلاء الأسعار يهبط بحجم مبيعات التجزئة في تركيا، وبعد أمريكا.. هل تلجأ دول أخرى للسحب من احتياطي النفط؟
إلى جانب العديد من الأخبار الفنية والثقافية والاجتماعية.
للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تعهد ترامب وتطورات هجوم أرامكو.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.