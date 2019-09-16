تعهد ترامب وتطورات هجوم أرامكو.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: ترامب يتعهد بدعم الحلفاء في الشرق الأوسط بعد هجوم أرامكو، والتحالف العربي: الهجوم على أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية، مصدر: مخطط إرهابي برعاية "الوفاق" لمهاجمة الجنوب الليبي، و21 قياديا وعضوا.. الاستقالات تضرب حزب أردوغان، والقروي.. "سجين" يهزم الإخوان في رئاسة تونس.



أما في الاقتصاد فتطالعون: وزير الطاقة الأمريكي: جهود "خبيثة" لإيران في سوق النفط، وغلاء الأسعار يهبط بحجم مبيعات التجزئة في تركيا، وبعد أمريكا.. هل تلجأ دول أخرى للسحب من احتياطي النفط؟



إلى جانب العديد من الأخبار الفنية والثقافية والاجتماعية.



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