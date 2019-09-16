باكستان تؤكد تضامنها مع السعودية ضد أعمال التخريب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وعبر خان خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن السعودية.

وفجر السبت الماضي، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.

كما عقد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد هجوم أرامكو، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.