ترامب يرجح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يرجح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية.

وأكد ترامب خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكدا أن السعودية تمتلك معلومات كثيرة عن الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.

وتابع ترامب أنه"ستكون هناك "مفاجأة" بشأن المسؤول عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية".

وأشار إلى أن، وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية لبحث عواقب الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو.

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وتابع ترامب أن بلاده ستقدم بالتأكيد مساعدتها للسعودية، مؤكداً ان السعودية حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن بلاده ترغب في تجنب المواجهة العسكرية مع إيران، ولكنه لم يستبعد الرد على طهران في حالة وجود دليل قاطع على تورطها في الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو.

واستطرد الرئيس الأمريكي: أن "إيران لديها مشكلات كثيرة في الوقت الراهن، وأدائها ليس جيدًا على الإطلاق".

وأكد أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات التي تتعرض لها، مشيراً إلى أنه يتفقمع وزير الخارجية مايك بومبيو حول مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو.

وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.

