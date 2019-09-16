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ماذا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إيران
الإثنين 16 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
كتب
الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لأي استفزازات إيرانية محتملة، بعد الهجوم على منشآت "أرامكو" السعودية قبل يومين.
وخلال رده على سؤال حول استعداد بلاده لمواجهة استفزازات محتملة من جانب طهران، أضاف نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنا مهتم بأمن إسرائيل 360 درجة، ويمكنني القول إننا مستعدون بشكل جيد".
وشدد على أن إسرائيل مستعدة لاحتمال تورطها في أي مواجهة أمريكية-إيرانية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية.
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
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