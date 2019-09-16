فرنسا تدفع باتّجاه شطب السودان من قائمة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الإثنين) إن بلاده ستدفع باتجاه شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ودعم جهود إعادة انخراط السودان في المجتمع الدولي. وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد لقائه نظيرته أسماء محمد عبد الله: «سنستخدم نفوذنا لضمان شطب السودان من القائمة».

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الإثنين) إن بلاده ستدفع باتجاه شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ودعم جهود إعادة انخراط السودان في المجتمع الدولي. وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد لقائه نظيرته أسماء محمد عبد الله: «سنستخدم نفوذنا لضمان شطب السودان من القائمة».

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