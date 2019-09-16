شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يحميل إيران عواقب الهجوم على السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أنحى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل باللوم على إيران في الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط بالسعودية مطلع الأسبوع ،وطالب برد دولي على طهران. وقال مكونيل الجمهوري أثناء افتتاحه مجلس الشيوخ اليوم (الإثنين) :«آمل أن ينضم شركاؤنا الدوليون لنا في تحميل إيران عواقب هذا الهجوم المتهور، المزعزع للاستقرار».

أنحى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل باللوم على إيران في الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط بالسعودية مطلع الأسبوع ،وطالب برد دولي على طهران. وقال مكونيل الجمهوري أثناء افتتاحه مجلس الشيوخ اليوم (الإثنين) :«آمل أن ينضم شركاؤنا الدوليون لنا في تحميل إيران عواقب هذا الهجوم المتهور، المزعزع للاستقرار».

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