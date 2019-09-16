شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إيران مسؤولة عن الهجوم على السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية. وحملت واشنطن حكومة طهران مسؤولية الهجوم الذي قلص إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية. وحملت واشنطن حكومة طهران مسؤولية الهجوم الذي قلص إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة.

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