شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشتري صواريخ باتريوت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم (الإثنين) إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية. جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض.

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم (الإثنين) إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية. جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض.

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