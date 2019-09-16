شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنرد مع الشركاء الدوليين على هجوم منشأتي النفط السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم (الإثنين) إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد «الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فعالية» على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع. وأضاف راب في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم. وقال «المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية. سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فعالية».

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم (الإثنين) إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد «الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فعالية» على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع. وأضاف راب في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم. وقال «المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية. سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فعالية».

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