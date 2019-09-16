شكرا لقرائتكم تعثر مفاوضات سد النهضة.. ومصر تطالب إثيوبيا بحسن النية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مصر تعثر مفاوضات سد النهضة وذلك عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا والذي عقد في القاهرة.

وذكرت وزارة الري المصرية في بيان رسمي الاثنين تفاصيل الاجتماع وسبب تعثر المفاوضات، وقالت إنه عقد يومي 15 و16 سبتمبر بالقاهرة اجتماع لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان.

الجوانب الإجرائية

وقالت إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين.

وذكرت وزارة الري المصرية أنه على ضوء هذا التعثر ، تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان.

وأضافت أنه سيعقب ذلك مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4و5 أكتوبر المقبلين لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

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"حسن النية"

وقالت وزارة الري إن مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية، بما يؤدى الى التوصل لإتفاق فى أقرب فرصة ممكنة ،يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد على ضرورة الاتفاق في أقرب فرصة حول سد النهضة بين الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الأحد مع نظيرته الكينية مونيكا غوما إنه لا مجال لأي طرف بمحاولة فرض إرادته على الطرف الآخر، بهدف خلق واقع مادي، مشيرا إلى أن مصر على استعداد دائم للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة.

جولة جديدة من المفاوضات

وذكر شكري أن جولة جديدة من المفاوضات انطلقت الأحد بعد انقطاع دام عاما وعدة أشهر، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال السنوات الماضية حول ملء وتخزين خزان سد النهضة، وتركت الأمور معلقة لفترة طويلة. وأشار شكري إلى أن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن السد، ما يخالف مبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن مصر قدمت خطة متكاملة تحقق العدالة للدول الثلاث وتتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق. وأمل الوزير المصري أن يؤتي اجتماع الأحد ثماره، ويتم التوصل لاتفاق وفق جدول زمني وأسس علمية.

"عدم ارتياح مصري"

وكانت مصر أعلنت قبل أيام "عدم ارتياحها" لطول أمد مفاوضات سد النهضة. ودعا السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاجتماع، حيث أطلعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا.

توليد الكهرباء من سد النهضة

وأعرب لوزا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في الوقت ذاته مصالح مصر المائية.