شكرا لقرائتكم سيناتور أميركي: إيران تسعى لزرع عدم الاستقرار بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد السيناتور جيم ريش الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الحكومة الإيرانية بعد هجوم وقع أول أمس ضد منشآت نفط سعودية قائلا إنه يبرز "جهود إيران لزرع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

كما حذر ريش من أن أي هجوم محتمل على القوات الأميركية. وأضاف، في بيان أوردته "رويترز"، قائلا : "يجب ألا تقلل إيران من عزم الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أي هجوم على القوات الأميركية المنتشرة في الخارج يجب أن يقابل برد ساحق.. وكل الأهداف مطروحة".

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الاثنين أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية في السعودية.

وكتب على "تويتر" أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين آخرين كبار.

وقد صرح ترمب الأحد أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.

وتابع الوزير "تحدثت نهاية الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حول الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية".

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هجوم غير مسبوق

وأكد أن الجيش الأميركي يعمل مع "شركاء" الولايات المتحدة للرد على هذا "الهجوم غير المسبوق" الذي أدى إلى خفض إنتاج النفط إلى النصف من قبل أكبر مصدر في العالم.

وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران السبت بأنها مسؤولة عن الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد أدلة على أنها انطلقت من اليمن.

ولاحقا، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

الدعم الكامل للسعودية

وأكد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأميركي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.