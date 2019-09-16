محمد بن سلمان: تهديدات إيران ليست موجهة ضد المملكة فقط بل المنطقة والعالم

الموجز

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة العربية السعودية فقط، وإنما تطال منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك في مكالة هاتفية تلقاها ولي العهد السعودي من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد خلال الاتصال على دعم الولايات المتحدة الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص التابعين لشركة أرامكو النفطية، مضيفاً أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

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وعبّر إسبر عن إشادته بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تغريدة على موقع تويتر قال فيها إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو.

وأضاف وزير الدفاع الأميريكي: "نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضها"، مضيفاً "نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق".

وأوضح إسبر أنه حضر اجتماعاً في البيت الأبيض لتقييم الأوضاع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي صرح أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.