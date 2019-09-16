بعد اساءته لمصر والجيش.. بلاغ إلى النائب العام يطالب بضبط وإحضار الهارب محمد علي

الموجز
تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإصادار قرار بضبط وإحضار الممثل والمقاول الهارب محمد علي، بعد إساءته لمصر والرئيس والقوات المسلحة.
وأشار المحامي في بلاغه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الماضية بفيديوهات لمقاول هارب يدعى محمد علي، عمل في مجال المقاولات بجانب عمله في بعض الأدوار الفنية الثانوية، حيث قام بنشر عدد من الفيديوهات والأخبار المسيئة عن الدولة والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.
وجاء في البلاغ أن المقاول الهارب افتقر الدليل حتى ضد شقيقه أحمد الذي وجه إليه عدد من الاتهامات واصفاً إياه بـ "آكل مال اليتيم".
وأضاف فرحات في بلاغه أن ما يفعله المقاول الهارب ما هو إلا واجهة للجماعات الإرهابية، والتي تستغله لنشر سمومها في مصر، مستشهداً بما فعلته من قبل مع محمد شومان وهشام عبد الله وغيرهم من المأجورين، مؤكداً أن هذه الجماعات تحرص على إبرازه كبطل عبر مواقعها ومنصاتها الإلكترونية والتي أصبحت حديثهم ومحط اهتمامهم فقط دون سواها.
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