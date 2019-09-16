تيمور جنبلاط التقى البرزاني: رمز وطني يجسد معاني الحرية والتشبث بالأرض

لفت النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ​مسعود البرزاني​، والاطلاع منه على مسيرة نضال جعلت منه رمزا وطنيا يجسد معاني الحرية والتشبث بالأرض والهوية الوطنية والدفاع عن قيم العدالة والسلام. واستعدنا بالذاكرة العلاقة التاريخية التي تربطه بدار ​المختارة​ وذكرياته مع المعلم ​كمال جنبلاط​".

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