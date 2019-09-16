صحناوي: مرة جديدة صنع العماد ميشال عون التاريخ بوضع لبنان على الخارطة العالمية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مرة جديدة صنع ​الرئيس ميشال عون​ التاريخ بوضع لبنان على الخارطة ​العالم​ية، أسلافنا ​الفينيقيون​ علّموا العالم ذات مرة كيفية التواصل، ومع "أكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" سنعطي شعوب العالم نموذجاً يحتذى به حيث تتقبّل اختلافات بعضها البعض".

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