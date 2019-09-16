سامي فتفت: كنا ننتظر من "القوات اللبنانية" السير بالموازنة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ إلى "إننا كنا ننتظر من "​القوات اللبنانية​" السير ب​الموازنة​ ولكن اعتبروا أن موقفهم في ال​سياسة​ أنسب لهم"، مشيراً إلى أنه "عندما يقول رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أنه سيكون لـ"القوات اللبنانية" حصة في ​التعيينات​ فذلك يعني انه سيكون لهم حصة وكلا حسب حجمه يأخذ حصته".

وفي حديث تلفزيوني، أشار فتفت إلى ان "العلاقة مع "القوات اللبنانية" تمر بـ"طلعات ونزلات" ولكن نحن حلفاء في لبنان وفي عدة مواضيع أخرى".