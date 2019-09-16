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طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح يوم غد الثلاثاء

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أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا متمركزا فوق ​تركيا​ يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً يتحول ​الطقس​ خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية صباحاً، اما الاربعاء، فالطقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة والخميس مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل و المناطق الجنوبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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