أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا متمركزا فوق ​تركيا​ يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً يتحول ​الطقس​ خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية صباحاً، اما الاربعاء، فالطقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة والخميس مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل و المناطق الجنوبية.