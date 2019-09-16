فتفت بحث مع ستريدا جعجع واسحق قضايا تعني قضاءي الضنيّة وبشري

زار النائب ​سامي فتفت​ ​معراب​ والتقى نائبي ​قضاء بشري​ ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف اسحق​ في حضور مدير مكتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ السيد طوني الشدياق ورئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​. وقد تباحث المجتمعون في مختلف القضايا التي تعني قضاءي الضنيّة – ​المنية​ وبشري وقد اتفقوا على خارطة طريق تضمن مصالح القضاءين لما في ذلك من إفادة ومصلحة للمنطقتين.

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