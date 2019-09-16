الحركة البيئية: للاعتراض على الجريمة البيئية التي بدأت في مرج بسري

اعلنت الحركة البيئية اللبناني انها تقدمت منذ شهرين بكتاب رسمي الى وزير ​البيئة​ طالبة منه تطبيق القانون ومطالبة ​مجلس الانماء والاعمار​ بتحديث دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع ​سد بسري​ بعد ان انتهت صلاحيتها وبعد المستجدات العديدة التي طرأت بعد الدراسة الأولى. وعوض تطبيق القانون تفاجأنا اليوم بمجازر ترتكب في مرج بسري بقطع مئات الأشجار الطبيعية المعمرة وبجرافات تغتصب ​المرج​ المقدس.

وطلبت من ​الاحرار​ "الاعتراض على الجريمة البيئية التي بدأت في مرج بسري بكل الوسائل السلمية للضغط من اجل وقف الأعمال".

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