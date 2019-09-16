أعرب ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، عن "قلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين في نهاية الأسبوع"، متهما ​إيران​ بـ"زعزعة استقرار المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو: قلقون من التصعيد بعد هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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