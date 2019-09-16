البغدادي يحضّ مناصريه على انقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات

دعا زعيم تنظيم ​الدولة الإسلامية​ ​أبو بكر البغدادي​ في تسجيل صوتي عناصره إلى "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعداً بـ"الثأر" لهم.

وقال البغدادي في تسجيل صوتي نشرته حسابات ارهابية "السجون السجون يا جنود الخلافة". وأضاف "إخوانكم وأخواتكم جدّوا في استنقاذهم ودكّ الأسوار المكبلة لهم، فكوا العاني واقعدوا لجزاريهم من المحققين وقضاة التحقيق ومن أذاهم". وسأل "كيف يطيب لمسلم العيش ونساء المسلمين يرزحن في مخيمات الشتات وسجون الذل؟" مشيراً على وجه التحديد إلى تلك الموجودة في ​العراق​ و​سوريا​ تحت سيطرة قوات مدعومة من ​التحالف الدولي​ بقيادة واشنطن، كما "في شتى بقاع الأرض".

ودعا المعتقلين والمحتجزات إلى "الصبر"، وقال "والله ما نسيّ ولن ينسى إخوانكم الثأر لكم".

وتؤوي مخيّمات يسيطر عليها المقاتلون ​الأكراد​ في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من عائلات عناصر التنظيم، بينهم 12 ألف أجنبي، هم 4000 إمرأة و8000 طفل، من عائلات الجهاديين الأجانب.

كما يقبع مئات الارهابيين السوريين والأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم في السجون.