ولي العهد البحريني: المنامة وقعت على اتفاق لشراء منظومة صواريخ باتريوت

اعلن ولي العهد البحريني ​سلمان بن حمد آل خليفة​ بعد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن، ان ​المنامة​ وقعت مع واشنطن على اتفاق لشراء ​منظومة​ صواريخ باتريوت

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