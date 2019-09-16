شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: بدء صرف البدل الأربعاء 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة ،عن إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر سبتمبر 2019 للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأربعاء القادم الموافق 18-9-2019 . وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجارى . Advertisements

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