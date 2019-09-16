شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى :شعبية "النهضة الإخوانية" تراجعت ومرشحة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، عضو الحملة الوطنية فى تونس، أن شعبية حركة النهضة انهارت بشكل كبير، ومرشحة للسقوط ، خاصة إذا فاز المرشح نبيل قروى بانتخابات الرئاسة التونسية .

وقال عضو الحملة الوطنية فى تونس، لـ"الخليج 365" إن نبيل قروى سيسعى للانتقام من حركة النهضة الإخوانية التى كانت سببا كبيرا فى الزج به فى السجن وسعت لإقصاءه خلال انتخابات الرئاسة التونسية.

وأضاف عضو الحملة الوطنية فى تونس، أن حركة النهضة الإخوانية تنهار، تأثيرها الشعبي تقلص نهائيا حيث نال مرشحها عبد الفتاح مورو بـ 12 % من الأصوات فقط و هذا مايهدد وجودها و ستسعى لخلط الأوراق و التحالف مع قيس سعيد حتى تنجو من هذا المأزق .

وفى وقت سابق أفادت مؤشرات التصويت التقديرية، بتصدّر كل من المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" السجين نبيل القروي نتائج التصويت، ومرورهما إلى الدور الثاني، الأول بنسبة 19.5%، والثاني بنسبة 15.5%، بينما حلّ مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو فى المركز الثالث بنسبة 11 بالمئة، ثم المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدى الذى تحصل على 9.4% من الأصوات، في حين تحصل مرشح حزب "تحيا تونس" ورئيس الحكومة المتخلى يوسف الشاهد على المرتبة الخامسة بنسبة 7.5%.

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