بـ"تدوير الأسفلت القديم".. تطوير طريق مطار سانت كاترين في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
قال المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، إنه جاري تطوير طريق مطار سانت كاترين بتكنولوجيا إعادة تدوير الأسفلت القديم مع طبقة الأساس والمثبت بالإسمنت.
وأكد "المحمدي" أن ذلك يأتي ضمن استعدادات محافظة جنوب سيناء لملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.
وأضاف مدير عام هيئة الطرق والكباري، أنه جاري رصف وتأهيل الطريق بطول 5 كيلو متر، وبتكلفة تتخطى الـ12 مليون جنيه.
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