"سقوط عصابة للاتجارة بالأعضاء البشرية وكواليس جريمة ولاد العم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المشدد 5 سنوات لمدير عام بهيئة الرقابة على الصادرات بتهمة تقاضي رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ "ا. ش" مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات وتغريمه 175 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة مالية.

وجاء في أمر إحالة النيابة للقضية رقم 1365 لسنة 2017 حصر أمن دولة، أن المتهم في غضون نوفمبر 2017، بصفته موظفًا عموميًا مدير عام بالهيئة العامة على الصادرات طلب وأخذ لنفسه عطية "رشوة" للإخلال بواجبات وظيفته.

حريق في محول كهرباء وورشتين بكرداسة.. وقطع التيار عن "ترعة العياط"

اندلع حريق في كابل كهرباء بمركز كرداسة، مساء الاثنين، وامتد إلى محول مجاور لورشتين دون خسائر في الأرواح.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطعة "ترعة العياط".

المعاينة: ماس كهربائي تسبب في تفحم محتويات شقة ببولاق الدكرور

كشفت المعاينة المبدئية عن ملابسات حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة صفط البن ببولاق الدكرور، اليوم الاثنين.

وتبين حدوث ماس كهربائي بالثلاجة، نتج عنه اندلاع الحريق بمحتويات الشقة، وامتداده إلى سقف من الخشب، الامر الذي ازدادت معه مهمة رجال الحماية المدنية صعوبة.

المستشار "طه كرسوع" أمينا عاما لمجلس الدولة بعد قبول اعتذار "عبد الفتاح"

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة.

وقرر المجلس الخاص قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام .

حركة تنقلات النيابة الإدارية في العام القضائي الجديد

أصدر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حركة تنقلات المستشارين للعام القضائي الجديد 2019/2020.

وصدر القرار برقم 6748 لسنة 2019، وتضمنت الحركة تنقلات أعضاء النيابة من مختلف الدرجات، مستشار نائب رئيس هيئة، ودرجة مستشار وكيل عام أول، ومستشار وكيل عام، ورئيس نيابة من الفئة (أ)، ورئيس نيابة من الفئة (ب)، وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وكيل نيابة، ومساعد نيابة ومعاون نيابة.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء4" لـ23 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية سيناء4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 23 سبتمبر؛ لاستكمال سماع الشهود.

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كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

أمن الجيزة يداهم مصنع أستروكس ويضبط 6 تجار مخدرات

شنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة حملات مكبرة لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 500 جرام لمخدر الهيروين، 750 جراما لمخدر الحشيش، 720 جراما لمخدر الأستروكس، 3096 قرصا مخدرا، و3 قطع أسلحة نارية و25 طلقة.

"مسدس وحلق ألماظ".. الحبس سنتين لنقاش متهم بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس نقاش سنتين، لاتهامه بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة "الموقوف" على فضائية القاهرة والناس.

كانت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار علي الوشاحي، قد أمرت بحبس نقاش على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مسدس مرخص ومصوغات ذهبية من فيلا المذيعة بسمة وهبه، أثناء إجراءه لإصلاحات بالفيلا.

ربة منزل تخفي طفلها وتتهم طليقها باختطافه في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة ادعاء ربة منزل بقيام زوجها السابق باختطاف نجلها بكفرالشيخ، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة آخرين بسبب خلافات عائلية.

تلقى قسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ بلاغًا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها السابق طليقها "مندوب مبيعات، ووالده -موظف بالمعاش -مقيمان بدائرة القسم" باستدراج نجلها من الأول– يبلغ من العمر 7 سنوات – يخضع لحضانتها"، وإخفائه لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد طليقها.

رئيس مجلس الدولة الجديد يصل "قصر الأميرة فوقية" بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس- (صور)

وصل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، الذي صدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية الخميس الماضي، قصر الأميرة فوقية.

وأدي المستشار محمد حسام الدين اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، صباح اليوم، وتوجه إلى قصر الأميرة فوقية، بمقر مجلس الدولة بالدقي.

كواليس جريمة ولاد العم.. "نمبر وان" قتل "ميدو" أمام شقيقه في الوراق

13 شهرا كاملا قضاها "ميدو" داخل "مصنع الرجال"، يتلهف مرور الأيام وانتهاء مدة خدمته الإلزامية، الأمر الذي تحقق منذ 10 أيام فقط، ليبدأ رحلة البحث عن وظيفة حتى حصل على فرصة بـ"كافيه" فأسرع إلى الحلاق ليكون في أفضل هيئة خلال مقابلة الزبائن، دون أن يدري بأنه لن يشهد شروق اليوم المنتظر، قُتل بدم بارد على مرأى ومسمع المارة، بل على بعد خطوات من منزله.

داخل العقار رقم (4) شارع مصطفى هندي المتفرع من القومية العربية بحي الوراق شمالي محافظة الجيزة، نشأ "أحمد سعد" وشهرته "ميدو" وسط أسرة بسيطة، له من الأشقاء 3 (ولدان - بنت) يقطنون في منزل العائلة الذي يضم أولاد عمومتهم.

يتزعمهم "ماسح الأحذية".. سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في ضبط شخص اشترك مع آخرين في الوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر بعض المواطنين للمال وحاجتهم إليه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، أفاد قيام "ماسح أحذية" بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة، وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل عشرين ألف جنيه.