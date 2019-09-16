566 مليون جنيه.. جمارك بورسعيد تعلن قيمة السيارات المفرج عنها خلال أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس بلغ 566 مليون و17 ألف و375 جنيه.

وأشارت الإدارة في بيان لها، إلى أنها أفرجت عن 234 سيارة ركوب ملاكي، و715 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 102 مليون و89 ألف و409 جنيه، وبلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات حوالي 996 بيان جمركي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 41 مليون و915 ألف و227 جنيه، بينما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 194 بيان جمركي وارد نهائي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 13 مليون و162 ألف و787 جنيه.

وأكد البيان على أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن القيمة الإجمالية، بلغ 55 مليون و204 ألف و688 جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى، بلغ 102 مليون و10 آلاف و188 جنيها، ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة حوالي 157 مليون و214 ألف و876 جنيها.