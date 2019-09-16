رئيس وزراء باكستان لولي العهد السعودي: ندعم المملكة ضد الأعمال التخريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، أن إسلام آباد "تدعم المملكة ضد الأعمال التخريبية".

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي اليوم من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية(واس).

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وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن" مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تعرُّض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وأوقفت تلك الهجمات نحو 7ر5 مليون برميل، أي نحو 50 بالمئة من إنتاج الشركة.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة أول أمس السبت بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.