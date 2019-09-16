سياسى يستعين بالسحرة لطرد الأرواح الشريرة من جسده

زار السياسي الروسي المخضرم، فلاديمير جيرينوفسكي، حديقة "زاريادي" بوسط موسكو، وهناك التقى مع ثلة من "السحرة" من أقصى الشمال الروسي.
وخلال اللقاء، عرض "السحرة" على زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي
ووافق جيرينوفسكي وأخذ يدق بنفسه على الدف، ومن ثم طلبمن "الساحر" أن يخلصه من اللعنات ويطرد الأرواح الشريرة من داخله، ويريحه من التعب الذي لحق به خلال الأسبوع.
وأثناء "جلسة العلاج"، أخذ جيرينوفسكي يصرخ متفاعلا مع "العلاج"، وبعد ذلك شكر "السحرة" وقال، إنه يشعر بالراحة فعلا.
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