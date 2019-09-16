استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآية من القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأزمة بين اليمن والسعودية، وضرورة تنظيم الحوار الأطراف المتنازعة.
وقال الرئيس الروسي إن ما في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار،
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقمة الثلاثية حول سوريا والتي تناولت المباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني و الرئيس التركي رجب أردوغان في أنقرة اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بوتن مستشهدًا بالقرآن: واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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