نيبينزيا يحذر : هجوم أرامكو قد يتحول إلى مواجهة إقليمية ضخمة

حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من أن الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية،

يوم 14 سبتمبر قد يتحول إلى مواجهة إقليمية ضخمة.

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وقال فاسيلي نيبينزيا : "يهدد التصعيد المسلح بمزيد من التعقيد في

البحث عن حل سلمي للمشكلة اليمنية، ويحمل أيضا في طياته خطر التصعيد بمواجهة إقليمية واسعة النطاق".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بمثل هذه الحوادث الخطيرة في المستقبل.