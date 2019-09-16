حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من أن الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية،يوم 14 سبتمبر قد يتحول إلى مواجهة إقليمية ضخمة.
وقال فاسيلي نيبينزيا : "يهدد التصعيد المسلح بمزيد من التعقيد فيالبحث عن حل سلمي للمشكلة اليمنية، ويحمل أيضا في طياته خطر التصعيد بمواجهة إقليمية واسعة النطاق".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بمثل هذه الحوادث الخطيرة في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا يحذر : هجوم أرامكو قد يتحول إلى مواجهة إقليمية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.