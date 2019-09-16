رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لأية مواجهة محتملة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل مستعدة لاحتمال تورطها في أية مواجهة أمريكية إيرانية.
وأضاف نتنياهو، حين سئل عما إذا كانت إيران قد تسعى لاستفزاز إسرائيل ”إنني أهتم بأمنناعلى أساس 360 درجة، وبوسعي أن أقول لكم إننا مستعدون جيدا"، وفقا لوكالة "رويترز".
في غضون ذلك، أوقف الجيش الإسرائيلي حركة الطيران المدني فوقكافة المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، اعتبارا من فجر اليوم الاثنين، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدا الثلاثاء.
هذا وتجرى غدًا الثلاثاء الانتخابات العامة الإسرائيلية لاختيار كنيست جديد.
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